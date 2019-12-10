شكرا لقرائتكم خبر عن مخـاوف التباطــؤ تطـارد مؤشـرات الأسـهم العـالميـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الاثنين، لضغوط بيانات صينية ضعيفة أشارت إلى تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أثار مخاوف جديدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لأي أنباء إيجابية بشأن محادثات التجارة، قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي بورصة نيويورك، انخفضت الأسهم الأمريكية «وول ستريت»، بشكل طفيف عند الفتح أمس الاثنين، بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، قبل أن تعود المؤشرات في وقت لاحق لتتأرجح بين المكاسب الطفيفة والخسائر الهامشية، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة، أو ما يعادل 0.10% إلى 27987.05 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.13% إلى 3141.86 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقطة، أو 0.07% إلى 8650.86 نقطة عند الفتح.

وقالت الصين أمس الاثنين، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، وسط محادثات مكثفة قبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين، كما هو مقرر منتصف الشهر الحالي.

وقال رن هونج بين، مساعد وزير التجارة للصحفيين، إن بكين تأمل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أسرع وقت، موضحاً: «بالنسبة لمحادثات التجارة الصينية الأمريكية والمفاوضات، نأمل أن يستطيع الطرفان، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل، دفع المفاوضات قدماً، مع الوضع في الاعتبار المصالح الأساسية لكل منهما للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن».

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه «المرحلة واحد» من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائم، لكن لم يتضح ما إذا كان مثل هذا الاتفاق سَيُبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار، تستوردها من الصين، فضلاً عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر/‏كانون الأول، على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وفي القارة العجوز، استقرت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بعد إغلاقه على ارتفاع أكثر من 1% يوم الجمعة، عقب تقرير إيجابي عن الوظائف الأمريكية.

وتضررت معنويات المستثمرين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين في نوفمبر/‏تشرين الثاني، انكمشت للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن حرب التجارة مع الولايات المتحدة تضر بالاقتصاد.

ونزل المؤشر كاك الفرنسي 0.1%، بعد أن قال وزير المالية إنهم مستعدون للذهاب إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الشمبانيا وبضائع فرنسية أخرى، في إطار خلاف بشأن ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت.

وقفز سهم تيسكو، أكبر شركة بريطانية لتجارة التجزئة 4.1%، وكان أكبر الرابحين على المؤشر القياسي، وذلك بعد أن أشارت الشركة إلى مزيد من التراجع عن طموحاتها العالمية من خلال بدء مراجعة لما تبقى من أنشطتها الآسيوية.

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وبلغ سهم تالو أويل، أدنى مستوياته في 15 عاماً، بعد أن قالت شركة استكشاف النفط والغاز، إن رئيسها التنفيذي بول مكادا استقال، وإنها ألغت أيضاً توزيعات أرباحها، حيث مازالت تواجه مشكلات في أصول إنتاجها الرئيسية في غانا.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الاثنين، عقب بيانات أمريكية قوية، لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على البضائع الصينية حدّا من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.3% عند 23430.70 نقطة، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وكانت بيانات أظهرت يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي خلق أكبر عدد من الوظائف الجديدة في عشرة أشهر.

(وكالات)

ضبابية التجارة الأمريكية الصينية ترفع الذهب

ارتفع الذهب أمس الاثنين، في ظل تحوط المستثمرين من تصعيد محتمل في النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل موعد 15 ديسمبر/‏كانون الأول، لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة، بينما زاد البلاديوم الشحيح إلى ذروة جديدة، مقترباً من مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1463.46 للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1467.90 دولار.

وقال رن هونج بين، مساعد وزير التجارة الصيني أمس، إن بكين تأمل التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين في أسرع وقت، لكن المستثمرين بدوا مترددين في التخلي عن الذهب في ظل انحسار الآمال في إبرام اتفاق قبل 15 ديسمبر/‏كانون الأول.

وقال أولي هانسن المحلل لدى بنك ساكسو: «سيكون هناك ما يكفي من الضبابية والدعم في السوق قبيل ذلك الموعد للإبقاء على السوق عالقة داخل هذا النطاق». (وكالات)