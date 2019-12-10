«نخيل» تفتتح «فندق أفاني» في «ابن بطوطة مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة «نخيل» للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، إنجازاً في استراتيجيتها في قطاع الضيافة، وذلك بافتتاح «فندق أفاني ابن بطوطة دبي».

وتم افتتاح الفندق أمس الاثنين بحضور علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، وويليام هاينيكي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماينور التايلاندية العالمية»، المالك والمشغل لعلامة أفاني التجارية.

ويعتبر فندق أفاني الجديد التابع لشركة «نخيل» والمكون من 18 طابقاً، الثاني من نوعه في ابن بطوطة مول، وواحداً من بين العديد من الفنادق المشغلة أو قيد الإنشاء في محفظة مشاريع المطور في قطاع الضيافة.

ويقع فندق أفاني ابن بطوطة دبي، على بعد أقل من دقيقة سيراً على الأقدام من المول المشهور عالمياً الذي يضم 400 من المحلات التجارية، ويضم الفندق 360 غرفة للضيوف، بما في ذلك 15 جناحاً، وحوض سباحة مع مرافق لتناول الطعام والترفيه، ومطعماً مفتوحاً طوال اليوم، ومقهى، وصالة رياضية، ومرافق للاجتماعات، وموقفاً يتسع ل 128 سيارة، كما يمكن الوصول إليه أيضاً عبر مترو دبي.

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وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «تواصل نخيل لعب دور رئيسي في تعزيز قطاع الضيافة بدبي، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياحية للإمارة، ونحن فخورون بالتعاون مع «فنادق ماينور» لاستقطاب علامة أفاني التجارية إلى ابن بطوطة مول».

وأضاف لوتاه: «يستقطب المول الذي يعد وجهة عالمية رائدة، أكثر من 21 مليون زائر سنوياً، حيث لاحظنا وجود حاجة إلى سكن عالي الجودة، وذلك بناء على معدلات الإشغال المرتفعة باستمرار لفندقنا الأول في ابن بطوطة، ويأتي افتتاح فندق «أفاني ابن بطوطة» الجديد تزامناً مع أكثر الأوقات ازدحاماً في دبي، ونتطلع إلى موسم شتوي ناجح».

من جهته، قال ويليام هاينيكي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماينور التايلاندية العالمية»: «يسرنا في فنادق ماينور أن نفتتح اليوم رسمياً، فندق أفاني ابن بطوطة دبي، والذي يعد إضافة رائعة إلى محفظة العلامة التجارية المتنامية، ويعتبر أول منشأة لعلامة أفاني في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا واثقون بأنه سيكون إضافة نوعية لقطاع الضيافة في دبي، ونحن نتطلع إلى العمل مع نخيل، لضمان نجاح أفاني ابن بطوطة».

يشار إلى أن محفظة «فنادق ماينور» تضم حالياً نحو 78 ألف غرفة عبر 536 فندقاً ومنتجعاً وجناحاً مخدوماً، وهي منتشرة في 55 دولة تعمل تحت علامات تجارية هي: أنانتارا، وأفاني، وأوكس، وتيفولي، وإم كوليكشن، وإن إتش كوليكشن، وإليوانا، وفور سيزونز، وماريوت، وسانت ريجيس، وراديسون بلو، إضافة إلى العلامات التجارية الدولية ل«ماينور».

في حين تضم محفظة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، بما في ذلك مشاريع فاخرة في «نخلة جميرا»، ومنتجعات شاطئية شاملة كلياً في «جزر ديرة» وفنادق متوسطة مرتبطة بمولات رئيسية تابعة للمطور.

يشار إلى أنه في عام 2016، تم افتتاح فندق «بريمير إن» الذي يضم 372 غرفة، ويعتبر أول فندق في ابن بطوطة مول.