أبوظبي تنجز 40% من أول فندق «وارنر براذرز»

أعلنت «ميرال» وشركة «وارنر براذرز» عن إنشاء أول فندق في العالم يحمل اسم العلامة التجارية لشركة «وارنر براذرز» في جزيرة ياس بأبوظبي.

ومن المتوقع افتتاح فندق «وارنر براذرز أبوظبي» عام 2021، بحجم استثمار قدره 411 مليون درهم (112 مليون دولار أمريكي). وقد تم إنجاز 40% من أعمال إنشاء الفندق الذي يسهم في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة لقضاء العطلات والترفيه والأعمال.

يأتي مشروع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين كل من «ميرال» و«وارنر براذرز» التي قدمت للعالم أول مدينة ترفيهية مُغطاة من نوعها، وهي «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، التي افتتحت للجمهور في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.

ويقع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» إلى جوار المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الحائزة عدة جوائز عالمية، ويعد إضافة نوعية إلى مرافق الضيافة والترفيه الموجودة على جزيرة ياس، كما ينتظر أن يقدم معايير جديدة لتجربة الضيافة بوجه عام في أبوظبي؛ بفضل تصميمه المميز وما يقدم من مرافق فاخرة تناسب زوار أبوظبي القادمين بهدف السياحة الترفيهية أو العمل، وكذلك العائلات الباحثة عن وجهة استثنائية لقضاء عطلة لا تنسى.

وسيتمكّن عشاق الأعمال الدرامية والسينمائية من «وارنر براذرز» من خوض تجربة ضيافة فندقية راقية، وفي ذات الوقت زيارة الوجهات الترفيهية الأخرى الموجودة على جزيرة ياس.

مكانة ياس

Advertisements

وتعليقاً على المشروع الجديد، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «يسعدنا الإعلان عن إنشاء فندق «وارنر براذرز» الأول في العالم هنا على جزيرة ياس بأبوظبي. ويعد هذا المشروع خطوة أخرى على طريق ترسيخ مكانة جزيرة ياس على خارطة الوجهات السياحية الأبرز على مستوى العالم. ونحن سعداء بشراكتنا الفريدة من نوعها التي تجمعنا بشركة «وارنر براذرز»، والتي تضيف بعداً جديداً إلى ما نقدمه من تجارب ترفيه واستجمام مميزة وغامرة في جزيرة ياس».

ومن جهتها، قالت بام ليفورد، رئيسة «وارنر براذرز» للعلامات التجارية والتجارب العالمية: «يسرّنا توسيع حضورنا في المنطقة من خلال إنشاء أول فندق يحمل علامتنا التجارية، وذلك بعد الإطلاق الناجح للمدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي». فهذا المشروع الجديد يسهم في التعريف بتراث «وارنر براذرز» الغنيّ في مجال الترفيه المرئي، ويتيح لزوار أبوظبي وجزيرة ياس فرصة الاطلاع على التاريخ العريق للإنتاج السينمائي والتلفزيوني للشركة، وما قدمته من شخصيات شهيرة ومفضلة على مدى تاريخها الممتد».

عالم الترفيه

ويتكون فندق «وارنر براذرز أبوظبي» من ثمانية طوابق، ويضم أكثر من 250 غرفة، ويتميز بزخرفاته الداخلية العصرية التي تحتفي بتاريخ «وارنر براذرز» العريق والثري في عالم الترفيه التلفزيوني والسينمائي. كما يقدم لنزلائه خيارات متنوعة من أرقى المطاعم التي تحمل اسم العلامة التجارية لشركة «وارنر براذرز»، بالإضافة إلى مرافق فاخرة أخرى من بينها سبا ونادٍ للتريض وحوض سباحة مغطى يقع أعلى المبنى بإطلالة رائعة على أفق جزيرة ياس.

كما يقدم الفندق لضيوفه من العائلات مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية، من بينها حوض سباحة للأطفال، ومناطق ترفيهية داخلية وخارجية مخصصة للصغار. فضلاً عن مرافقه الفخمة التي تلبي تطلعات جميع فئات الزوار، ومن بينها غرفة اجتماعات ضخمة، وغرف اجتماعات الأعمال التي تتميز بمرونة ضبط الحجم والتجهيزات المتقدمة، ومرافق أخرى للياقة البدنية والعناية الشخصية.

ويعد مشروع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» التابع لشركة (وارنر براذرز. منتجات المستهلكين) إضافة جديدة ونوعية لقائمة مشاريع شركة «ميرال» التي تعمل على تشييد منشآت ووجهات ترفيهية عالمية المستوى تسهم في بناء وتعزيز السمعة العالمية لجزيرة ياس، كوجهة عالمية مفضلة لقضاء العطلات والترفيه والأعمال.