شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسفورد»: دبي استقطبت 1000 مليونير في وقت يعاني العالم ركوداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : سامي مسالمة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن المرونة التي تميز بها اقتصاد دبي خلال السنوات ال50 الماضية استندت على قدرتنا على احتضان التغيير، وفي الوقت الذي يمر الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين، تستمر دبي في تجديد طاقاتها، ونحن نعمل بجد ونشاط على بناء المستقبل بدلاً من انتظاره، ولا تزال دبي تعيد صياغة العديد من القطاعات؛ من خلال اعتماد تقنيات الابتكار بوتائر تفوق المستويات التي شهدناها من قبل.

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد في كلمته في التقرير الجديد الصادر عن مجموعة «أكسفورد للأعمال» تحت عنوان: «دبي 2020»: «تستضيف دبي معرض «إكسبو 2020»؛ أكبر منصة ابتكارات في العالم، وسوف يبرز الحدث المدينة ليس فقط كمحور للتكنولوجيا المتقدمة؛ بل كقوة تحفيز للمواهب والإبداع والتعاون أيضاً، ولا شك أن المعرض سيكون عامل تحفيز كبير للنمو على المدى الطويل، ولخلق فرص العمل؛ من خلال بناء علاقات دائمة عبر القطاعات الاقتصادية. من المتوقع أن يسهم «إكسبو 2020» وأنشطته اللاحقة بنحو 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) من إجمالي القيمة المضافة إلى الاقتصاد الإماراتي بين 2013 و2031، وفقاً لتقرير شركة «إرنست أند يونج» الصادر في إبريل/‏‏نيسان 2019».



«ديستريكت 2020»



وأضاف: «وسيتم تحويل موقع المعرض فور انتهاء فعالياته إلى مجتمع متكامل يحمل اسم «ديستريكت 2020»، يضم الشركات الناشئة والشركات الرائدة ورجال الأعمال المغامرين. وقد أعلنت شركة «سيمنز» رسمياً أنها سوف تنشئ مقراً عالمياً جديداً للخدمات اللوجستية في المجمع الذي سيجري العديد من التجارب على تطبيقات مبتكرة من تقنيات الجيل القادم؛ حيث يتحول إلى أكثر المراكز ترابطية وتواصلاً على سطح كوكب الأرض، ولا شك أن التكنولوجيا هي عنصر التمكين الرئيسي لرؤية دبي للمستقبل. وفي إطار مبادرة المدينة الذكية، نسعى إلى تسخير الابتكار الرقمي، والارتقاء به إلى آفاق جديدة. ويجري تطوير واختبار العديد من النماذج الأولية للخدمة والمنتجات الخاصة بإنترنت الأشياء، وتقنيات «بلوك تشين» و«هايبرلوب» والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي. لقد وضعنا أهدافاً طموحة لنشر التقنيات المستقبلية؛ حيث تسعى دبي لأن تكون أول مدينة تستخدم مرافق الكهرباء والمياه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحلول عام 2050، ستكون 75٪ من الطاقة المستخدمة في المدينة من مصادر متجددة. ومن المقرر أيضاً أن تكون حكومة دبي أول حكومة في العالم تدير المدينة بتقنيات «بلوك تشين» بدءاً من عام 2020».



رفاهية الإنسان



وقال: «تعد دبي اليوم المدينة الأولى عالمياً؛ من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ومع ذلك، ستكون التكنولوجيا دائماً ميسرة ومتاحة ولن تكون غاية في حد ذاتها، كما تظل رفاهية الإنسان في قلب استراتيجيات دبي، ونؤكد هنا أن جميع جهودنا مكرّسة بحزم نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض، في الواقع، تعد قدرة دبي على تهيئة بيئة تعزز السعادة أحد الأسباب الرئيسية وراء كونها نقطة جذب للاستثمارات ورجال الأعمال المغامرين والكفاءات والمواهب».

وأضاف: «في الوقت الذي تعاني فيه مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الركود في جميع أنحاء العالم، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 41 ٪ في عام 2018 إلى 38.5 مليار درهم (10.5 مليار دولار)، واستقطبت دبي أكثر من 1000 مليونير من مختلف دول العالم، متجاوزة لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وملبورن وسيدني، وفقاً لتقرير هجرة الأثرياء العالمي لعام 2019، والحقيقة أن خطوة الإمارة الخاصة بتقديم الحوافز كانت حاسمة، وجاءت في التوقيت المناسب؛ لدعم نمو الأعمال التجارية، وفي زيادة جاذبيتها للاستثمارات، وقد أطلقت دبي مؤخراً مجموعة من المبادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على خفض التكاليف، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاءت تلك المبادرات بعد طرح مجموعة أولية من الحوافز في عام 2018، لمساعدة الشركات على خفض تكاليف التشغيل، وبعد قرار الحكومة الاتحادية القاضي بمنح الأجانب ملكية كاملة بنسبة 100% في المشاريع في قطاعات محددة، ومنح تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال، هذه التدابير التي تشجع الشركات على تبني رؤية طويلة الأجل فيما يخص أصولها في دبي، سوف تعزز الصورة الإيجابية للاستثمار العالمي في الإمارة».



تحسين ممارسة الأعمال



وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «كانت خطوات استمرار وتوسيع خطط التحفيز في دبي في أوائل عام 2019 خطوات طبيعية، وبالنظر إلى تركيز الحكومة المتزايد على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تمثل أكثر من 90 ٪ من الشركات في الإمارة، شهد الربع الأول من عام 2019 إصدار تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمحترفين؛ وتأشيرة لمدة خمس سنوات لرجال الأعمال؛ ونظام إقامة دائم (البطاقة الذهبية للمغتربين) الذين يستوفون شروطاً معينة. إضافة إلى ذلك، جعلت الحكومة 122 نشاطاً اقتصادياً في 13 قطاعاً مؤهلة للحصول على ملكية أجنبية تصل إلى 100٪، مما يعني أن المستثمرين يمكنهم تملك مشاريع في هذه المجالات».وأضاف: «هذه كلها قرارات استراتيجية عززت ثقة الأعمال، وعززت سمعة دبي كمركز للأعمال، خلال هذه الفترة، شهدت دبي أيضاً تأثير سلسلة من الإجراءات التجارية التي اتخذت في عام 2018، وسجلت زيادة بنسبة 35٪ على أساس سنوي في عدد تراخيص الأعمال في دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، وفي الربع الأول من عام 2019، نمت التجارة غير النفطية بنسبة 7٪ على أساس سنوي إلى 92.3 مليار دولار، مدفوعة بقفزة 30 ٪ في قيمة الصادرات، وكشريك رئيسي في مبادرة الحزام والطرق، وكمركز تجاري إقليمي مفضل، فإن دبي في وضع جيد لجني فوائد هذا المشروع، الذي لديه القدرة على تغيير ديناميات التجارة العالمية، واستراتيجياً من المتوقع أن تلعب دبي التي تقع بين ثلاث قارات وعلى طول طريق الحرير الجديد، دوراً رئيسياً في الطريق كمركز لإعادة التصدير، ومن المتوقع أن تخلق المبادرة استثمارات وفرص عمل جديدة، ولا تزال الصين الشريك التجاري الأول لدبي، بما يمثل 37.8 مليار دولار في التجارة الثنائية غير النفطية في عام 2018، في حين أن حوالي 20 ٪ من تجارة الشرق الأوسط من الصين تمر عبر الإمارات».

سلطان بن سليم:سوف نستمر في تطوير البنية التحتية اللوجستية

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وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية حول تأثير الصراع التجاري الأمريكي الصيني على قطاع الخدمات اللوجستية البحرية في دبي:»نحن بالفعل الشركة الرائدة في المنطقة، مع اقتصاد المعرفة القوي وثقافة الابتكار، وسوف نستمر في تطوير البنية التحتية اللوجستية، الخلاف بين الولايات المتحدة والصين هو إعادة التوازن لعلاقاتهما التجارية، والتي لها التأثير الواسع النطاق في جميع أنحاء العالم، بالنسبة للولايات المتحدة، كان الأمر يتعلق بخلق بيئة تجارية أكثر عدالة، أرى أنها تفاوض، حدثت نفس التطورات في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، والتي أدت جميعها في النهاية إلى اتفاقات تجارية». ويستعرض التقرير الجديد الصادر عن مجموعة»أكسفورد للأعمال«، الاتجاهات الحالية في اقتصاد دبي، ويبحث في الاستراتيجيات التي يتم وضعها وتبنيها من قبل مختلف القطاعات؛ لتعزيز النمو المستقبلي للإمارة وتتويجاً لطرح التقرير الأحدث من نوعه، قام مايكل بنسونكولبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة»أوكسفورد للأعمال«بقرع جرس افتتاح سوق»ناسداك دبي«، بحضور كوكبة من كبار الشخصيات إلى جانب ممثلين بارزين عن القطاعين العام والخاص.

وقد تلا طرح تقرير دبي 2020 انعقاد ندوة نقاشية بعنوان:»دبي لمرحلة ما بعد إكسبو 2020«، وقد شهدت الندوة النقاشية، التي أدارها بيليفيتز هربرت، المحرر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة»أكسفورد للأعمال«، حضور: حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وطه خليفة، المدير العام الإقليمي لشركة إنتل، وإليسار فرح أنطونيوس، رئيس مجموعة في»سيتي جروب«، وكريستوف نيكايس، الرئيس التنفيذي في»صديقي القابضة»، الذين استعرضوا جميعاً تصوراتهم المستلهمة من خبرتهم حول المرحلة التالية المرتقبة لدبي، التي تتطلع قدماً نحو العقد المقبل.

سامي القمزي: 70 % من «فورتشن 500» تفضل العمل في دبي

قال سامي القمزي مدير عام «اقتصادية دبي»: تتمتع دبي بأسس اقتصادية قوية تجعلها المكان المفضل لأكثر من 70٪ من الشركات المدرجة في قائمة مجلة «فورتشن 500»، وساهمت في المرتبة 11 من أصل 190 دولة في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لعام 2019، لقد شرعنا الآن في مرحلة جديدة لجعل القدرة التنافسية جزءاً لا يتجزأ من العمل الحكومي، وتنفيذ عدد من مبادرات السياسة في عام 2019 لتعزيز جودة المعرفة ورأس المال والسلع والخدمات والمواهب، ويشمل ذلك تخفيض وإلغاء وتجميد بعض الرسوم الحكومية الإلزامية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة والقائمة على الابتكار، والتي تسرع تحول دبي إلى مدينة مستدامة وذكية. نفذ اقتصاد دبي أيضاً عدداً من المبادرات، بما في ذلك زيادة مرونة عملية الترخيص.وأضاف: «كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند والصين أكبر خمس دول مصدرة لاستثمارات رأس المال في دبي في السنوات الأخيرة، ووضعت خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 خريطة طريق لتحويل الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وخيار مثالي للأشخاص والشركات، كما قدمت مبادرات مثل استراتيجية دبي»بلوك تشين«واستراتيجية دبي للنقل المستقل الأطر اللازمة لزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والأبحاث، والابتكار والعلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتبذل الجهود لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية والإفريقية.



نجيب العلي:«إكسبو دبي» يسهم في تحقيق رؤية 2021

أكد نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020»، أن الحدث العالمي القادم يعد استثماراً طويل الأجل في مستقبل دولة الإمارات، ويساهم هذا الحدث الذي يستمر لمدة 173 يوماً في تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»؛ من خلال دعم السياحة والشركات المحلية، وتعزيز سمعة البلد الدولية كمكان للقيام بأعمال تجارية، كما سيشكل لمعرض «إكسبو 2020» أيضًا الإرث الاقتصادي الكبير، كما سيسهم في توليد ما يقرب من 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في النشاط الاقتصادي، وتوفير 905200 وظيفة في دولة الإمارات بين عامي 2013 و2031«.

وقال العلي في كلمته في التقرير:»بناءً على توقعات من تقرير نشرته «EY» في عام 2019، من المحتمل أن تستفيد مجموعة واسعة من القطاعات من إكسبو 2020 دبي بين عامي 2013 و2031، وتوقع التقرير أن القطاعات الثلاثة الأولى ستكون الفعاليات وخدمات الأعمال، بقيمة 68.9 مليار درهم، والإنشاءات 27 مليار درهم، والمطاعم والفنادق بقيمة 11.4 مليار درهم، إضافة إلى ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من استثمارات إكسبو 2020 قبل الحدث، واعتباراً من الربع الثالث من عام 2019 كانت قد حصلت على 3.4 مليار درهم ونحن حالياً على المسار الصحيح لتخصيص حوالي 20 ٪ من جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة من ميزانية الحدث للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تسجيل أكثر من 38450 من الموردين من 151 دولة في معرض إكسبو 2020 حتى الربع الثالث من عام 2019 ما يقرب من 85 ٪ منها صغيرة ومتوسطة«.



2.5 % النمو في الإمارات خلال 2020



توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2020 ليصل إلى 2.5% مقارنة مع نمو مقدر لعام 2019 بنحو 1.6%؛ وذلك على خلفية معرض «إكسبو 2020» وحجم الإنفاق المالي الحكومي الذي يبلغ 50 مليار درهم، وباعتبارها الجهة المضيفة للحدث، بدأت دبي بالفعل تلمس المنافع لإكسبو عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل والتخزين (الذي نما بنسبة 6.2٪ في النصف الأول من عام 2019 وفقاً لمركز دبي للإحصاء)، وقطاع البناء والإنشاءات؛ نظراً للبدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الهائلة ذات الصلة بمعرض إكسبو 2020.

ومع توجه دبي نحو العقد الجديد، تركز الإمارة بشكل مركّز على تطوير العديد من المناطق ذات معدلات النمو المرتفعة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا سريعة التطور، ويتطرق تقرير دبي 2020 إلى مختلف المشاريع المصممة لتكون المحفز الذي يدفع الإمارة نحو العصر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وفي الوقت ذاته، ستسعى برامج مثل خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2030، واستراتيجية النقل المستقل، وغيرها إلى الاستفادة من الزخم الذي يكتسبه معرض إكسبو 2020 لدعم النمو والابتكار المستقبلي في هذه المجالات.



تعزيز الحوار الشفاف



صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي ل«ناسداك دبي»، «إنّ إطلاق تقرير دبي 2020 في «ناسداك دبي» يعكس التزام البورصة بدعم الحوار الاقتصادي المستمر الذي يتمتع بجودة عالية، ويحتاج مجال الأعمال والمستثمرين لتحليل اقتصادي من الدرجة الأولى للأسواق المالية، الذي يمكنهم من اتخاذ قرارات فاعلة، إنّ تعاوننا مع مجموعة «أكسفورد للأعمال» من شأنه تعزيز الحوار الشفاف حول القضايا التي تهم الاقتصاد، بما يعود بالنفع على مجتمع أسواق المال».



تصورات إيجابية



قال مايكل بنسون كولبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكسفورد للأعمال» بأن الموقف التوسعي الذي تبنته قيادة دبي في السنوات الأخيرة قد بدأ الآن يجني ثماره، وأضاف كولبي بالقول، «في حين يشير اقتصاد دبي المفتوح إلى أنه لا يزال معرضًا لمخاطر الأحداث الخارجية السلبية، إلا أن الزيادة في الميزانية وارتفاع أسعار النفط وتنامي زخم الاستثمار الأجنبي المباشر قد شكّلت مجتمعة قوة دافعة لبلورة تصورات إيجابية في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020».