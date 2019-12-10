شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لسهم «جوجل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سهم «ألفا بيت» المالكة لمؤشر البحث العالمي «جوجل» رقماً قياسياً بعدما قفز 1.27%، أمس الاثنين، مخترقا مستوى 1355 دولارا، وبذلك تصل القيمة السوقية لسهم عملاق التكنولجيا الأمريكي إلى 934.5 مليار دولار.

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