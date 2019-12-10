خلدون المبارك: علينا الاستفادة من النفط لتنويع الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والرئيس التنفيذي ل«مبادلة»: إن النفط والغاز الطبيعي سيبقيان دائماً جزءاً أساسياً من اقتصاد دولة الإمارات. وأوضح في لقاء ضمن تقرير ل «بلومبيرج»: «سيكون علينا تحقيق أكبر استفادة من ذلك في الوقت الذي نتوسع فيه في بقية المجالات». وقال تقرير «بلومبيرج»: في الوقت الذي تتكيف فيه أبوظبي مع مستقبل أقل تركيزاً على النفط، شهد القطاع المالي في الإمارة اندماج اثنين من أكبر بنوكها و3 من صناديق الاستثمار الأربعة التابعة لها، وكان للمبارك دور محوري في هذه الجهود كونه عضواً في المجلس التنفيذي للإمارة.

وتمثل «مبادلة» جزءاً من هذا التطور، حيث بدأت كمحفز لتنويع الاقتصاد من خلال جذب الخبرات وخلق الوظائف في الإمارة، قبل أن تصبح الآن قوة عالمية. في عام 2019 وحده، استثمرت الشركة في مزارع أسماك يونانية وأكبر شركة لمشاركة السكوتر الكهربائي في أوروبا، ومركز بيانات في كندا.

وسجلت«مبادلة للاستثمار» دخلاًقدره 12.5 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.

وفي 2017، تعهدت «مبادلة» بمبلغ 15 مليار دولار ل «صندوق رؤية» البالغة قيمته 100 مليار دولار. (بلومبيرج)