20 ملياراً إنفاق الإمارات على التحول الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات لنظم البيانات»، التابعة ل«مبادلة» للاستثمارات«: إن الإمارات تستأثر بنحو 20 مليار درهم من إجمالي إنفاق المنطقة وشمال إفريقيا على التحول الرقمي 2019 بنحو 147 مليار درهم، بنسبة نحو 14%، وفقاً لبيانات مؤسسة «آي دي سي» العالمية المتخصصة في دراسات تقنية المعلومات والاتصالات.

أضاف الملحي ل«الخليج» حول نسبة نمو قطاع تقنية المعلومات العام الجاري، يتوقع نمو السوق إيجابياً بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5%، مدعوماً بالتوجهات والرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة حيث تم إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي.

وقال: إن الإمارات في طليعة الدول التي بادرت بالعمل على التحول الرقمي إدراكاً لأثره الكبير في نمو الاقتصاد الوطني حيث يُمثل التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع ومحفزات الاقتصادي ودعم المنافسة.

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.

وتؤكد هذه الاستراتيجيات على ضرورة تطوير الأعمال لمواكبة التطور التكنولوجي وتحديث التقنيات المستخدمة باستمرار حتى تتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة، وهذا بحد ذاته يعكس ضخامة حجم الفرص المتاحة لشركة «إنجازات» للمساهمة في هذا المشروع الوطني والعمل على تطوير التحول الرقمي والمعلوماتي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في سوق الإمارات.

وأشار الملحي إلى بيئة الأعمال المنفتحة في الإمارات والمندمجة بالاقتصاد العالمي والتي تتمتع بوجود سوق مالي مرن وبأعلى مستويات الجودة من الخدمات والكفاءات، الأمر الذي يميز سوق الإمارات عن الأسواق الأخرى.

وقال الملحي: إن أعلى القطاعات طلباً على أعمال أو منتجات «إنجازات» تأتي من قطاع الخدمات إجمالا حيث يعد هذا القطاع الأعلى طلباً، وذلك لسعي معظم الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة لعملائهم وهنا يأتي دور «إنجازات» في توفير الحلول المثلى والقيام بدور الاستشارات للتحول الرقمي وغيرها من تقنيات ومنتجات.

وتابع الملحي: إن زيادة إقبال القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة على تبني استخدام تكنولوجيا «بلوك تشين»، نظراً لدور هذه التقنية في تقليص التكلفة الإجمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتأتي «إنجازات» في طليعة الشركات في قطاع التحول الرقمي، عبر توفير حلول سريعة ومتكاملة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتي تساعد في الحصول على أحدث التقنيات بأقل كلفة من خلال أتمتة معظم العمليات التشغيلية.

وحول رؤية الشركة للتوسع في أسواق المنطقة عبر الإمارات قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات لنظم البيانات»: إن الشركة تسعى لتمكين الكوادر البشرية وتحقيق رؤية الإمارات في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التكنولوجية لخدمة المجتمع.