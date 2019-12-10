«دي إتش إل» تضخ 20 مليون درهم فـــي مركـــز لوجستـــي جديـــد بدبـــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت دي إتش إل إكسبرس، رسمياً مركز عملياتها في دبي ورلد سنترال، بوابة خدمات الاستيراد والتصدير العالمية الجديدة في إمارة دبي، باستثمارات 20 مليون درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لدعم النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة.

ويمتد مركز دي إتش إل إكسبريس الجديد الذي يشغل موقعاً استراتيجياً في منطقة الخدمات اللوجستية بدبي ورلد سنترال على مساحة 4,870 متراً مربعاً، ويحظى بقدرة استيعاب للتعامل مع 2400 شحنة في الساعة، وما يصل إلى 57,600 شحنة في اليوم.

افتتح المنشأة مايك باريت، نائب رئيس دي إتش إل إكسبرس للعمليات في الإمارات، وجيف والش، المدير في الإمارات، ونور سليمان، الرئيس التنفيذي الإقليمي.