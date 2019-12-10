«غرفة الشارقة» تستهدف أسواقاً تصديرية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، في فعاليات النسخة العاشرة من «معرض سيال الشرق الأوسط 2019» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، برعاية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة» وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الغرفة في المعرض، من خلال منصة تضم ممثلين عن عدد كبير من الشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية، والعمل على إبراز منتجات الشارقة في قطاع الأغذية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام «غرفة الشارقة» لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن مشاركة الغرفة في معرض «سيال الشرق الأوسط 2019»، تأتي في إطار الحرص على التعريف والترويج للمنتج الغذائي الوطني، وتهيئة بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية والعمل على رفع قدراتها التنافسية، عبر توفير حلول ووسائل تصديرية وإيجاد وتعزيز فرص تسويق المنتجات وتنمية الصادرات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات وبحث آليات التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.