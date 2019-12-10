شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل أوروبي بـ 3.2 مليار يورو لتطوير صناعة البطاريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، لسبع دول في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا، بتقديم مساعدة مالية رسمية بقيمة 3.2 مليار يورو من أجل تنمية قطاع البطاريات الإلكترونية. وبحسب بيان للمفوضية فإن هذه الاستثمارات التي ستقدمها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا والسويد وفنلندا «يفترض أن تفسح المجال أمام تحريك استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو إضافية».

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