شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسات الحكومية الصينة بلا تكنولوجيا أجنبية خلال 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت بكين أوامرها لجميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن البرامج وأجهزة الكمبيوتر خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بحسب ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز أمس الاثنين.
وأرجعت الصحيفة معلوماتها إلى سياسة سرية يطلق عليها 3-5-2 التي تنص على أن 30% من عملية الاستغناء يجب أن تتم خلال عام 2020، تليها 50% عام 2021 و20% عام 2022. وتأتي هذه السياسة، التي أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني مطلع هذا العام، في ظل استثناء الولايات المتحدة شركات صينية مثل هواوي من السوق الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
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