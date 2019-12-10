شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: صوت القطاع الخاص مسموع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن «صوت القطاع الخاص مسموع لدينا ونعمل معاً بما يخدم اقتصاد دبي».

جاء ذلك في تعقيب على لقاء سمو نائب حاكم دبي أمس أعضاء المجلس الاستشاري للشركات العالمية في دبي، حيث قال على منصه «تويتر»: «ناقشنا سبل تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودعم التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال».

وفي إشارة إلى أهمية القطاع الخاص، أضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «للقطاع الخاص صوت مسموع لدينا ونعمل معاً بما يخدم اقتصاد دبي ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد».

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