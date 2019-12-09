شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد تسجيل خسائر في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أاغلب العملات الرئيسية، وذلك مع عزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم.



وكانت المعادن النفيسة قد وقعت تحت وطأة الضغوط مع ارتياح ساد الأسواق في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة حيث أضاف الاقتصاد 266 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد، لكن لم يتم بعد الإعلان عن أي تفاصيل أو نتائج.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 16.642 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.73 دولار وأقل سعر عند 16.565 دولار بعد خسائر أسبوعية بنسبة 3%.