شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر في انتظار بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع انتظار الأسواق لأحدث المستجدات بشأن الملف التجاري بين واشنطن وبكين وذلك قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وأكد مسؤولون صينيون وتجاريون على استمرار الاتصالاتت المكثفة بين البلدين لتقريب وجهات النظر والتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وكان الدولار قد تلقى دعما في الأسبوع الماضي من إضافة الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.

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وسوف يبدأ الاحتياطي الاتحادي غدا اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية، وسوف يستمر حتى الأربعاء، وتشير التوقعات إلى إبقائه على الفائدة عند 1.7% دون تغيير.



ومن الجدير بالذكر أن رئيس البنك المركزي "جيروم باول" ورفاقه ألمحوا إلى تثبيت السياسة النقدية في الفترة القادمة لتقييم قرارات خفض الفائدة الثلاثة هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.