شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي التعاملات على استقرار سلبي بعد خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب على نحو سلبي في ختام التعاملات بعد خسائر الأسبوع الماضي في ظل غموض الرؤية بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وسوف يبدا الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي حيث يعمل مسؤولو البنك المركزي على تقييم قرارات خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام ليتخذ القرار يوم الأربعاء.

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وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة دون تغيير، وذلك في أعقاب تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة الماضية الذي حقق بيانات توظيف قوية وانخفض خلاله معدل البطالة إلى أدنى مستوى في خمسين عاما.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بأقل من 0.1% أو بعشرين سنتا إلى 1464.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1469.8 دولار وأقل سعر عند 1463 دولارا، وذلك بعد خسائر بنسبة 0.5% في الأسبوع الماضي.