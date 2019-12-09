السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 28.5% و26.7% على التوالي، مقارنة بالمنصرف الفعلي لعام 2018. كما يتوقع تراجع الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 18.3% ليبلغ 198 مليار ريال بنهاية العام المالي 2019.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.