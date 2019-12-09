حساب المواطن مستمر ولا زيادة للضريبة المضافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020، نفى أي نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى استمرار المقابل المالي للوافدين دون تغيير.

وأوضح الجدعان في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية أن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو «تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي».

وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة «نمو النشاط الاقتصادي»، موضحا أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية» التي وصفها بأنها مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.

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وجدد التأكيد على مواصلة عمل الحكومة على «رفع مستوى إدارة المالية العامة، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاء الإنفاق وزيادة الفرص للقطاع الخاص».

وأشار إلى أن قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية حصلت على نصيب كبير جدا من الميزانية.

وقال إن الأرقام عكست نمواً في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات «خاصة قطاع الإنشاءات الذي سجل نموا بنسية 3.5% في الربع الثاني من العام 2019 على عكس النمو السلبي للأعوام السابقة». وأضاف أن هذا النمو «ينشأ عنه الكثير من الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن يستمر نموها بعد النمو الكبير الذي حققته في العام الحالي».

وأكد نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%. فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموا قدره 7.4%، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %. في حين سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموا بلغت نسبته 6.4%، وبلغت نسبة النمو في قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات 5.4%.