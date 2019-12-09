شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 9 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 9-12-2019.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء،العقارية للبنوك الوطنية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سماد مصر، التوفيق للتأجير التمويلى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 جنيه ليغلق عند مستوى 692.887 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 58.8 مليون ورقة مالية بقيمة 431.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.07% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.7%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 99.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 146.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 15961 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4995 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.67% ليغلق عند عند مستوى 497 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%

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- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى ليس بسعر إغلاق 3.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.30%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.48%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 5.500 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.35%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%