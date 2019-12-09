شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 9-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 9-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 جنيه ليغلق عند مستوى 692.887 مليار جنيه.

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، عن تقدم مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة، بعرض شراء لكامل باقى أسهمها في بورتلاند والتي تمثل 11.07% من إجمالى رأسمالها، بسعر 6 جنيهات للسهم الواحد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها صناعة الأسمنت بالسوق المصرى والخسائر التى حققتها الشركة حتى الآن.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن سعر العرض يمثل زيادة عن القيمة السوقية للسهم، وعن متوسط أسعار التداول، وذلك في رغبة من الإسكندرية للتنمية بصفتها المساهم الرئيسي للشركة بنسبة 88.93% فى إنجاح العرض المزمع تقديمه، وكذلك شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات عرض الشراء.

ولفتت الشركة، إلى أنه جارٍ تعيين مستشار مالى لشركة الاسكندرية للتنمية لاستكمال الإجراءات المقررة ولتقديم العرض للهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، قد أعلنت أمس، عن تقدم شركة تيتان الدولية للأسمنت -المساهم الرئيسى بالشركة، عرض شراء أسهم التداول الحر خلال الأيام المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت تيتان الدولية للأسمنت في نوفمبر الماضى، بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند خلال شهر، وذلك بعد استحواذ تيتان بشكل غير مباشر على كامل أسهم الاسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر لنسبة 88.93% من أسهم بورتلاند، مما ترتب عليها تجاوز حصتها الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.

يشار إلى أن "تيتان" استحوذت من خلال شركاتها التابعة على حصة مؤسسة التمويل الدولية في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة البالغة 17.28%، وهى المساهم الرئيسي فى "أسمنت بورتلاند".

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

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وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء،العقارية للبنوك الوطنية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سماد مصر، التوفيق للتأجير التمويلى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 جنيه ليغلق عند مستوى 692.887 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 58.8 مليون ورقة مالية بقيمة 431.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.07% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.7%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 99.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 146.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 15961 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4995 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.67% ليغلق عند عند مستوى 497 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.