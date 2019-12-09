شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 250.2 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 927.13%، وبلغ أعلى سعر 97.13%، وأقل سعر 84.13%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 919.13%، وبلغ أعلى سعر 99.13%، وأقل سعر 89.13%.