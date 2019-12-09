الاقتصاد

بورصة وول ستريت تفتح منخفضة بفعل بيانات صينية ضعيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الاثنين، فى الوقت الذى أعادت فيه بيانات ضعيفة من الصين تأجيج المخاوف من تباطؤ فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، فى الوقت الذى يتطلع فيه المستثمرون لأى أنباء إيجابية بشأن محادثات التجارة قبيل موعد نهائى لفرض رسوم جمركية فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 28.01 نقطة أو ما يعادل 0.10% إلى 27987.05 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.05 نقطة أو 0.13% إلى 3141.86 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقطة أو 0.07% إلى 8650.86 نقطة عند الفتح.

 

 

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