شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط..و"برنت" لا يزال أعلى 64 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط ترقب للتطورات في الأسواق العالمية.



وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء يليه قرار بشأن معدل الفائدة مع تكهنات بتثبيتها دون تغيير.



كما تترقب الأسواق إجراء الانتخابات العامة المبكرة في المملكة المتحدة يوم الخميس القادم لمعرفة التوجهات بشأن ملف "بريكست" وسط توقعات بفوز المحافظين بالأغلبية البرلمانية الأمر الذي يمهد الطريق نحو تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر "ويست تكساس" بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش عند 59.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.



وانخفض "برنت" عند 64.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.