شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض قليلاً وسط ضبابية بشأن الاقتصاد والأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في ظل عدم اليقين السائد بالأسواق بشأن الملف التجاري وحالة الاقتصاد المحلي.



وكانت بيانات حديثة قد كشفت عن ضعف سوق العمل في أستراليا وارتفاع معدل البطالة الأمر الذي يثير التكهنات بإمكانية خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة.

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ولا يزال هناك ترقب حذر في الأسواق لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط تصريحات بقرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



وفي سياق آخر، تقترب الولاييات المتحدة وكندا والمكسيك من صياغة الاتفاق التجاري النهائي البديل لـ"نافتا"، لكن الديمقراطيينن بمجلس النواب الأمريكي يقفون عقبة في طريق إقراره.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6829، وسجلت العملة الأسترالية أعلى سعر اليوم عند 0.6839، في حين سجلت أقل سعر عند 0.682.