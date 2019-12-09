شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير المالية : مستمرون في برامج رفع جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير المالية محمد الجدعان: أننا نتوقع أن نحقق إيرادات عام 2020 أن تبلغ 833 مليار ريال .

واضاف ‏أنه تخصيص 102 مليار ريال لقطاع الأمن والمناطق الإدارية في ميزانية2020 .

وأشار ‏أنه تم تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري في ميزانية2020 ، كما ‏بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 167 مليار ريال ولقطاع التعليم 193 مليار ريال .

ولفت أن الحكومة ستستمر في رفع جودة الحياة ودعم خطة الاسكان .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اعلان الميزانية العامة للدولة 2020 م ، أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030 .

ونوه الجدعان أن هناك عدد كبير من برامج ومبادرات تحقيق الرؤية وصلت إلى مستهدفات 2020 .

ولفت أن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة يأتي على رأس اهتمامات الحكومة .

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وقال الجدعان أننا نتوقع إيرادات عام 2020 أن تبلغ 833 مليار ريال .

وامتدح الجدعان التقدم الذي شهدته منظومة القطاعات الحكومية في مجال التقدم الرقمي ، مشتشهداً بتجربة وزارة المالية في منصة اعتماد ، وكذلك منصة تحصيل .

كما اعتبر الجدعان تجربة تطبيق موعد في وزارة الصحة اسهم في توفير 20 مليون موعد للمستفيدين من الخدمة الصحية .

وشدد الجدعان في رده على سؤال على اهمية برامج كفاءة الانفاق في خفض الانفاق في الموازنة العامة ، كما نوه بشراكة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية ، واثرها خفض الانفاق العام مثل مشاريع التحلية ، وكذلك مشاريع الصرف الصحي ، وغيرها من المشاريع .

مؤكدا أن الدولة ستمضي قدما في استمرار تنويع مصادر الدخل .

وأن القطاعات الحكومية ساهمت عبر عدة مبادرات في خفض الانفاق العام .

وأبان وزير المالية: أن البنك الدولي أعلن أن المملكة الدولة الأكثر تقدما في تقرير تحسينات بيئة العمل للعام .

ونوه وزير المالية بصدور الامر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة ، وأن حساب المواطن مستمر لحين انتهاء الدراسات المتعلقة به وإقرار توصياتها من المقام السامي .