التويجري: المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ الرؤية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي المنشود ضمن رؤية المملكة 2030، مدفوعا بالتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على السياسات والأدوات التي تسهم في تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

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وقال التويجري «المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ رؤية المملكة 2030، بتعاون وتنسيق بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية، حيث كان لهذه الرؤية الأثر والفضل - بعد الله - في استمرار مسيرة الخير والنماء في المملكة».

وأضاف أن عددا من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحفيز وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة أسهمت في النمو الاقتصادي الإيجابي هذا العام 2019 م، مشيرا إلى أن المملكة ستستمر بالتمتع - بإذن الله - باستقرار اقتصادي وسوق محلي يعد هو الأكبر في المنطقة.

وأكد أهمية المملكة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة له، لافتا الانتباه إلى أن المملكة ستعمل من خلال رئاستها مجموعة العشرين في العام المقبل 2020 مع الدول الأخرى على تحقيق هذه الأهداف.