إطلاق مشروعات وبرامج صحية نوعية الفترة المقبلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن «الصحة» ستطلق مشروعات وبرامج نوعية الفترة المقبلة، وستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية، مبينا أن القطاع الصحي يشهد في هذا العهد الزاهر حراكا تطويريا شاملا بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ يحفظهم الله ـ .

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ولفت إلى أن «الصحة» سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدعم الكريم وقامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطلاق المبادرات النوعية والتي أسهمت بحمد الله في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية وتحسين الحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وأبان أن لدى الوزارة العديد من المشاريع والبرامج النوعية المختلفة سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث ستمثل بإذن الله إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية، وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية، موضحا أن برنامج أداء الصحة يعد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.

وبين الربيعة أن الوزارة نفذت عددا من التطبيقات الرئيسة التي تسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية مثل خدمة موعد وتطبيق صحة ونظام وصفتي كما تم تفعيل مركز صحة 937 بما يتواكب مع تطلعات المواطنين ويحقق رغباتهم، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من التجمعات الصحية في بعض مناطق المملكة وسيتبعها إطلاق تجمعات صحية أخرى في باقي المناطق، وذلك كأحد مخرجات برنامج التحول المؤسسي، حيث تحقق هذه التجمعات عددا من الفوائد للمستفيدين، أبرزها تحقيق مبادرات الصحة العامة وبرامج نموذج الرعاية الجديد في تطبيق مساراته المختلفة.