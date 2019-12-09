شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 23% من شريحة المؤسسات فى طرح أرامكو نالها غير السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول تنفيذي فى أحد البنوك التى تقود طرح أرامكو السعودية لقناة العربية اليوم الإثنين، إنه جرى تخصيص 23 % من شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولى للمستثمرين غير السعوديين.

وأضاف وسيم الخطيب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية فى البنك الأهلي التجارى، أن المؤسسة العامة للتقاعد تلقت تخصيصا يعادل 11.5 % من شريحة المؤسسات فى طرح أرامكو.

ومن المتوقع أن تدرج أرامكو المملوكة للدولة 1.5 % من أسهمها فى البورصة السعودية هذا الأسبوع فى صفقة قيمتها 25.6 مليار دولار.