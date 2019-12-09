تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية بدءا من يناير 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن تعديلات في لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية ستنفذ في 1 يناير 2020، حيث تتميز بتسهيل إجراءات تحصيل الزكاة، ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي لجميع الأنشطة التجارية بما فيها نشاط التأمين.وأوضحت الزكاة في بيان أمس أن تعديلات لائحة جباية الزكاة تأتي بعد صدور القرار برقم (2216) وتاريخ 7 / 7 / 1440هـ، والمزمع تطبيقها على الكيانات التجارية للسعوديين والكيانات التجارية الخليجية العاملة في المملكة.

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وتسهم القواعد الخاصة بحساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد بنود الوعاء الزكوي للبنوك، وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.وتعتزم الهيئة بتطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، ليصبح حساب الزكاة أسهل وأكثر مرونة في تقديم الإقرارات الزكوية لمكلفي التقديري، الذين يشكلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.

يذكر أن الهيئة أصدرت عددا من الأدلة الإرشادية عبر الموقع الالكتروني GAZT.GOV.SA، وتبين الأدلة طريقة الهيئة في حساب الزكاة لمختلف الأنشطة التجارية الخاضعة للزكاة، بالإضافة إلى إقامة الهيئة لعدد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، بقصد إطلاع المكلفين وذوي الاختصاص من المحاسبين على التعديلات التي طرأت في حساب الزكاة، بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة في عدد من الأنشطة.

أبرز التعديلات: