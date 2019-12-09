شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. الرقابة المالية تعلن توفير أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين، ومن بينها ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول أحدث مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى فى مصر خلال آخر 10 سنوات، بالإضافة إلى إعلان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية توفير ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويلات الشركات، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الاقتصادية الأخرى ومنها:

رئيس الوزراء يكشف أحدث مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، عن أحدث مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى فى مصر خلال آخر 10 سنوات، معلنا عن زيادة حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال لأكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019.

هيئة الرقابة المالية: البورصة وفرت ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل الشركات

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توفير البورصة المصرية ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات، ومن ثم توفير فرص عمل والمساهمة فى معدل نمو الناتج القومى، كما بلغ حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019،

البنك المركزى: 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لشقق 150 متر بقيمة 2.2 مليون جنيه

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قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بإجمالى تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية التى لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأجل التمويل 20 عاما.

فيديو .. الانتهاء من تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومى 2020

قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إنه جارى التفاوض لسداد مديونيات الشركة القابضة وبعض الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى.

وزيرة السياحة: تَصدُر مطارى شرم الشيخ والغردقة قائمة الأسرع نموا يعكس مكانة السياحة المصرية

تصدَر مطار شرم الشيخ الدولى قائمة أسرع المطارات نموا فى أفريقيا لعام 2019، كما حصل مطار الغردقة الدولى على المركز الثالث فى هذه القائمة التى ضمت عشرة مطارات على مستوى أفريقيا، وذلك وفقاً لدراسة جديدة قامت بها مؤسسة "روتس أونلاين".

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 جنيه ليغلق عند مستوى 692.887 مليار جنيه.