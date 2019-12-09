شاهد.. توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة "الإخبارية" لحظات إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،عن توجيهه للجهات المعنية بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.

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