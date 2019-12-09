شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية السعودية: الميزانية تؤكد المضى نحو تعزيز النمو الاقتصادى واستدامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجدعان أن الميزانية تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطى، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعى. Advertisements وقدم وزير المالية ، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأشار الوزير الجدعان مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030 . .

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