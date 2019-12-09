شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تتبرع بـ 50 مليون جنيه لعدد من الصناديق والمستشفيات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة لتحل محل 3 هيئات رقابية فى جهة موحدة للقطاع المالى غير المصرفى، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد كبير من الوزراء.
كما أعلنت الهيئة، عن التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لكل من صندوق التعليم الخيرى، صندوق ذوى الإعاقة-عطاء الخيرى، مستشفى أبو الريش الجامعى، مستشفى الحسين الجامعى، كما تم التبرع مبلغ 5 ملايين جنيه لكلا من مستشفى سرطان الأطفال ومستشفى أهل مصر.
وتأتى تلك التبرعات من الفائض غير الموزع المستحق لعملاء شركات التامين التكافلي ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه، بعد الاتفاق مع الشركات على التبرع به إلى جهات الخير والبر.
وبدأت الاحتفالية، بفيلم قصير عن تاريخ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تحدث فيه محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق، زياد بهاء الدين أول رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق وأحد رؤساء الهيئة.
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