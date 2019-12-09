شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "الرمز كوربوريشن": موافقة بمقترح الاستحواذ على شركة مالية غير مصرفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الرمز كوربوريشن، عن موافقة مجلس إدارتها فى اجتماعه أمس الأحد، على مقترح الاستحواذ على أنشطة شركة مالية غير مصرفية، مضيفة أنها ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل هذا الاستحواذ فى أقرب فرصة.
وتأتى خطوة الاستحواذ بعد أن قالت الشركة الشهر الماضى، فى بيان سابق، إنها ستطرح وحدات صندوق الاستثمار النقدى (سكاى وان) للاكتتاب العام فى الإمارات خلال الفترة المقبلة، وسيكون هو الوحيد بعملة الدرهم الإماراتة.
وسيساعد الصندوق على حفظ التوازن للمستثمرين في محافظهم الاستثمارية، وتوفير السيولة، والتنويع، وأيضاً تحسين العوائد على الأرصدة.
ومن الممكن أن يسترد المكتتبون استثماراتهم دون الحاجة لدفع رسوم اشتراك واسترداد، ويتم احتساب وتوزيع الأرباح على المستثمرين بشكل يومي عن طريق إصدار وحدات جديدة.
وبخصوص النتائج المالية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، فقد كشفت عن تحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام 2019 على أساس سنوي؛ نتيجة انحسار إيرادات الدخل.
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