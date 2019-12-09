شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكشف أحدث مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، عن أحدث مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى فى مصر خلال آخر 10 سنوات، معلنا عن زيادة حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال لأكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وارتفع صافى استثمارات قطاع التأمين من 25 مليار جنيه إلى 102 مليار جنيه، وبلغ إجمالى عدد صناديق التأمين الخاصة، 5 ملايين مواطن، وتدير أصول بقيمة 75 مليار جنيه.
وقال مدبولى، إن الاقتصاد المصرى واجه تحديات جسام، لذا أطلق برنامجا اقتصاديا يهدف إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبى، وزيادة معدل النمو، وحماية الشرائح الأقل دخلا بما يكفل حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم وضع البرنامج، ليتفق مع رؤية الحكومة للتنمية المستدامة 2030، بما يستهدف تحقيق نمو متوازن وتنمية عمرانية.
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