شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: مصر تبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لمدة عام بقيمة مليار دولار بمتوسط عائد 3.589%. وقال البنك إن أذون الخزانة تُستحق في الثامن من ديسمبر 2020.

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