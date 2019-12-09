شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 100 نقطة بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.97% خاسرة 100.24 نقطة، لتغلق عند مستوى 10277.02 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 49.2 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5657 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقرت 8 أسهم. Advertisements وتراجع 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.

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