شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"السعودية" تحقق أعلى مستوى منذ أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، صعوده للجلسة الثالثة على التوالى، ليحقق أعلى مستوى منذ أغسطس، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، بضغوط عمليات جنى الأرباح على المؤشر، وهبطت بورصة قطر.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرا 9.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.44 نقطة، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 138.8 مليون سهم محققة ما قيمته 177.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3155 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.17%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.74%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.90%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.97% خاسرة 100.24 نقطة، لتغلق عند مستوى 10277.02 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 49.2 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5657 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 25 سهما ، واستقرت 8 أسهم.

وتراجع 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.

بورصة الكويت

تباين مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وسط صعود قطاع البنوك.

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وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 21.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6095.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 39.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6747.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% خاسراً 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4809.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 194.6 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 7796 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 5.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.86%، تليه شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.80%، ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.92%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.69% ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.94%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.85%.

بورصة السعودية

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحا 21.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8120.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.11% رابحا 313.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6456.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 160.6 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 90 شركة، فيما تراجعت 90 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، فقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "سيسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.82%، ثم سبكيم العالمية نسبة 4.23%، ثم أسمنت القصيم بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.15% ثم نماء للكيماويات بنسبة 2.84%، ثم المستشفى السعودى الألمانى بنسبة 2.63%.