ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحا 21.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8120.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.11% رابحا 313.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6456.01 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 160.6 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 90 شركة، فيما تراجعت 90 شركة. Advertisements وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، فقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%. وجاء سهم "سيسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.82%، ثم سبكيم العالمية نسبة 4.23%، ثم أسمنت القصيم بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.15% ثم نماء للكيماويات بنسبة 2.84%، ثم المستشفى السعودى الألمانى بنسبة 2.63%.

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