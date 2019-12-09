شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 جنيه ليغلق عند مستوى 692.887 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 58.8 مليون ورقة مالية بقيمة 431.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.07% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.7%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 99.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 146.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 15961 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4995 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.67% ليغلق عند عند مستوى 497 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.