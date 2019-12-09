شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للتنمية تقرر الاستحواذ على باقى أسهم "بورتلاند" بسعر 6 جنيهات للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، عن تقدم مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة، بعرض شراء لكامل باقى أسهمها في بورتلاند والتي تمثل 11.07% من إجمالى رأسمالها، بسعر 6 جنيهات للسهم الواحد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها صناعة الأسمنت بالسوق المصرى والخسائر التى حققتها الشركة حتى الآن.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن سعر العرض يمثل زيادة عن القيمة السوقية للسهم، وعن متوسط أسعار التداول، وذلك في رغبة من الإسكندرية للتنمية بصفتها المساهم الرئيسي للشركة بنسبة 88.93% فى إنجاح العرض المزمع تقديمه، وكذلك شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات عرض الشراء.

ولفتت الشركة، إلى أنه جارٍ تعيين مستشار مالى لشركة الاسكندرية للتنمية لاستكمال الإجراءات المقررة ولتقديم العرض للهيئة العامة للرقابة المالية.

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وكانت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، قد أعلنت أمس، عن تقدم شركة تيتان الدولية للأسمنت -المساهم الرئيسى بالشركة، عرض شراء أسهم التداول الحر خلال الأيام المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت تيتان الدولية للأسمنت في نوفمبر الماضى، بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند خلال شهر، وذلك بعد استحواذ تيتان بشكل غير مباشر على كامل أسهم الاسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر لنسبة 88.93% من أسهم بورتلاند، مما ترتب عليها تجاوز حصتها الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.

ويشار إلى أن "تيتان" استحوذت من خلال شركاتها التابعة على حصة مؤسسة التمويل الدولية في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة البالغة 17.28%، وهى المساهم الرئيسي فى "أسمنت بورتلاند".