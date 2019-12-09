شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في انتظار أحدث التطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى انتظار اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.



وتنتظر الأسواق عن كثب أي نتائج ملموسة عن المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم خشية تطور الأمور إلى الأسواق وتجدد حرب الرسوم الجمركية الأمر الذي يؤثر سلبيا على الأسواق العالمية.

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وكانت "وول ستريت" قد تلقت دعما في الآونة الأخيرة من تقرير الوظائف الأمريكي الذي كشف عن إضافة الاقتصاد 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة عقود عند 3.5%.



وسوف يبدأ غدا الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الألأربعاءء يليه قرار بشأن معدل الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 27988 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 8673 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3147 نقطة.