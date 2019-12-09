شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع إلى أعلى مستوى منذ يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أربعة أشهر ونصف، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية صينية قوية في الشهر الماضي.



ولا يزال النحاس منتعشا عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 266 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني وانخفاض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.5%.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الواردت الصينية من النحاس ارتفعت بنسبة 12.1% خلال نوفمبر/تشرين/الثاني مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام.

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ويعكس هذا النمو في واردات النحاس تجسنا في القطاع الصناعي الصيني الأمر الذي ينعش الطلب على المعدن.



وارتفع النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.7% إلى 6032 دولارا للطن بعد الارتفاع إلى 6038 دولار للطن، وهو المستوى الأعلى منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 274.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 275 دولارا وأقل سعر عند 272 دولارا.