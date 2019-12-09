شكرا لقرائتكم خبر عن "دلة" توقع اتفاقية شراء 10% من أسهم "مراس الطبية" بقيمة 12.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراء 10% من أسهم شركة مراس العربية الطبية القابضة (مراس) المتخصصة في مجال طب التجميل والأسنان، بما قيمته 12.2 مليون ريال.

وأفادت "دلة"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنها تمتلك 18.9% من مراس، قبل هذه الاتفاقية، بشكل غير مباشر من خلال استثمارها في صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة 3.

وبحسب البيان، تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة شركة دلة في الاستحواذ التدريجي على حصة اجمالية تصل إلى 70% من أسهم مراس، وذلك عن طريق التزام غير قابل للإلغاء للاستحواذ على بقية حصص صندوق ميفيك الذي يمتلك 44.3% من أسهم مراس بعد انتهاء فترته.

وسيكون لدلة الحق في شراء ما نسبته 16% كنسبة إضافية من اسهم مراس بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء من الملاك المؤسسين.

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هذا وسيلتزم الملاك المؤسسون ببيع 16% من أسهم الشركة بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء مع التزام الشركاء المؤسسين بالبقاء لمده لا تقل عن 3 سنوات في الإدارة التنفيذية للشركة (اتفاقية شراء مستقبلي غير ملزمة لشركة دله للخدمات الصحية).

يُذكر أن مراس العربية الطبية القابضة حققت زيادة في ايراداتها بين عامي 2017 و2018 حوالي 17.5% من 57 مليون ريال الى 67 مليون ريال. بينما جاءت الزيادة في الارباح بنسبة نمو بلغت حوالي 22% لنفس الاعوام ومرتفعة من 11.5 مليون ريال الى 14 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن دلة حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 109.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 29.5%.