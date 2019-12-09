زد.آر إنرجى تفوز بمناقصة لبنانية لتوريد 150 ألف طن من البنزين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الاثنين أن زد.آر إنرجي فازت بمناقصة طرحتها الحكومة اللبنانية لتوريد 150 ألف طن من البنزين 95 أوكتان. وتضمن العرض الفائز علاوة 38.90 دولار للطن فوق سعر السوق للتفريغ في ميناء واحد، ويضاف 80 سنتا للطن في حالة تفريغ جزء من الشحنة في ميناء آخر.

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