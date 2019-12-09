شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 64 سنتًا ليسجل 64.79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم اليوم 64.79 دولار .

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 64 سنتًا

مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 64.15 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ (60) دولارًا و26 سنتًا للبرميل منخفضًا دولارًا واحدًا و56 سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

Advertisements

یذكر ان وزراء نفط "أوبك" ومنتجین مستقلین من خارجھا اتفقوا یوم الجمعة الماضية على زیادة خفض إنتاجھم من النفط بواقع 500 ألف برمیل یومیا لیصبح بذلك اجمالي الخفض المقرر 1.7 ملیون برمیل یومیا وذلك اعتبارا من بداية العام القادم وحتى نھایة الربع الأول .