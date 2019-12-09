الاقتصاد

النفط يتراجع بفعل صادرات صينية ضعيفة تبرز تأثير حرب التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة الصينية الأمريكية بالطلب العالمي.

ونزل برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 64.18 دولار للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو 3% الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

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ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 % إلى 58.90 دولار للبرميل بعد أن زاد 7%  الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+.

وجاء انخفاض اليوم المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية أمس الأحد والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1% في نوفمبر مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ 1%.

وتأتي البداية الضعيفة هذا الأسبوع رغم بيانات أظهرت زيادة واردات الخام للصين، مما يكشف مدى القلق الكامن في السوق من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يضعف النمو العالمي والطلب على النفط.

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