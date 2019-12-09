شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سلة خامات أوبك ليسجل 65.24 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل الشھري لسعر سلة خاماتھا لشھر نوفمبر الماضي بلغ 62.94 دولار للبرمیل اما شھر اكتوبر الماضي فبلغ 59.91 دولار للبرمیل الامر الذي یشیر إلى أن سعر السلة بلغ منذ بدایة العام الجاري وحتى نھایة الأسبوع الماضي 63.70 دولار للبرمیل.
وأوضحت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52.43 دولار للبرمیل.
یذكر ان وزراء نفط "أوبك" ومنتجین مستقلین من خارجھا اتفقوا یوم الجمعة الماضية على زیادة خفض إنتاجھم من النفط بواقع 500 ألف برمیل یومیا لیصبح بذلك اجمالي الخفض المقرر1.7 ملیون برمیل یومیا وذلك اعتبارا من بداية العام القادم وحتى نھایة الربع الأول .
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