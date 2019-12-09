تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 138.8 مليون سهم محققة ما قيمته 177.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3155 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.17%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.74%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.90%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%.
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