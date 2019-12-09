أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 176.68 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 176.68 ريال سعودى مقابل 47.12 دولار أمريكى. أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 176.68 ريال بما يعادل $47.12 سعر الذهب عيار 22 بنحو 161.96 ريال بما يعادل $43.19 سعر الذهب عيار 21 بنحو 60. 154 ريال بما يعادل $41.23 Advertisements سعر الذهب عيار 18 بنحو 132.52 ريال بما يعادل $35.34 سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.07 ريال بما يعادل $27.49 سعر الذهب عيار 12 بنحو 88.34 ريال بما يعادل $23.56 سعر أوقية الذهب بنحو 5,495 ريال بما يعادل $1,465 سعر جنيه الذهب بنحو 1,237 ريال بما يعادل $329.84 سعر كيلو الذهب بنحو 176,684 ريال بما يعادل $47,119

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