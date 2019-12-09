فيديو .. الانتهاء من تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إنه جارى التفاوض لسداد مديونيات الشركة القابضة وبعض الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى.
وتوقع رئيس القابضة الكيماوية، أن يتم التوصل إلى حلول وفض التشابكات خلال 2020 سواء مع البنك أو المالية أو الكهباء والغاز، كاشفا أن هناك اهتماما من أعلى مستوى فى الدولة لإنهاء تلك المشكلات، ولا سيما انها جهات تابعة لدولة.
وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365"، أن المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة لحل الخلافات، موضحا أن جزء من المديونية لا خلاف عليه، لكن هناك خلاف حول جزئين، الأول يخص شركة نيازا، التى اقترضت 10 ملايين جنيه، ويطالبها البنك حاليا بدفع 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الجزء الثانى خاص بشركة النصر للملاحات والتى اقترضت 110 ملايين جنيه يطالبها البنك حاليا بدفع 3.5 مليار جنيه، موضحا " مش ممكن ندفع ضعف المبلغ 35 مرة".
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